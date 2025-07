Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 03.07.2025

Goslar (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen bislang unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in Braunlage ein.

Nachdem die Täter gewaltsam in das Gebäude in der Straße Am Brandhai gelangt waren, entwendeten sie aus den Büroräumen mutmaßlich Bargeld und entkamen unerkannt.

Die Kripo Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei in Braunlage unter der Telefonnummer (05520) 93260 oder die Polizei Goslar unter (05321) 3390 entgegen.

+++

Bei einem Verkehrsunfall in Othfresen wurde am Mittwochnachmittag eine Person leicht verletzt, zudem entstand hoher Sachschaden.

Ein 60-jähriger Liebenburger befuhr gegen 15.25 Uhr mit seinem Mercedes die Luttersche Straße von Posthof in Richtung Othfresen. Kurz vor dem Bahnübergang kam er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schrankenanlage. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und in das Klinikum Goslar verlegt. Am Pkw sowie der Schrankenanlage entstanden erheblicher Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 80.000 Euro.

+++

Bei einer Kontrolle des gewerblichen Güterkraftverkehrs in Rhüden, registrierte die Polizei am Mittwochvormittag eine ganze Reihe von Verstößen.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte zwischen 7.45 Uhr und 11.15 Uhr 20 Zuwiderhandlungen gegen unterschiedliche Rechtsnormen fest. In zwei Fällen führten die Bauartveränderungen an den kontrollierten Sattelzügen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, sodass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Ein Fahrzeug war um mehr als 13 Prozent überladen. Weitere Feststellungen waren mangelhafte Ladungssicherung, Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, Geschwindigkeitsüberschreitungen, Missachtung der Gurtpflicht oder Nutzung des Mobiltelefons am Steuer. Zweimal musste eine Sicherheitsleistung erhoben werden. Es wurden diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell