POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 26.06.2023

Goslar (ots) - Liebenburg / Heimerode - Pkw entwendet Am Samstag, 24.06.2023 entwendeten unbekannte Täter einen Pkw, aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses in Heimerode. Nach Angaben des Eigentümers habe er den Pkw, Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet, am Abend des 23.06.2023 gegen 18:00 Uhr in seiner Einfahrt in der Neuroder Straße abgestellt. Am 24.06.2023, gegen ...

