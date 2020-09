Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 29.09.2020

Goslar (ots)

Unfallflucht, Polizei sucht roten Golf 3 oder Vento

Am Di., 29.09.2020, gegen 05.10 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die L 515, von Bredelem kommendm, i.R. Kunigunde. In Höhe des Abzweigs Ostharingen fuhr er in einer Rechtskurve geradeaus in die dortige Leitplanke und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von ca 2000 Euro. Anschl. entfernte sich der Fz-Führer unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand der am Unfallort vorgefundenen Pkw-Teile handelt es sich hierbei um einen roten Golf 3 oder Vento der Baujahre 1991-99. Das Fahrzeug muss vorn links erheblich beschädigt sein. Hinweise zum Unfall oder zum beschädigten Fahrzeug nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-978780 entgegen.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-80

