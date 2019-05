Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 10.05.2019.

Goslar (ots)

Diebstahl eines Beamers.

Goslar. Am Mittwoch, zwischen 19.30 und 23.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Deckenhalterung des Tagungsraums eines Hotels in der Rosentorstraße und entwendeten anschließend einen daran befestigten Beamer. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen in diesem Bereich festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Brand einer Lagerhalle.

Langelsheim. Am Freitagmorgen, 02.23 Uhr, wurde die Polizei von der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle des Landkreises Goslar darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Brandmeldealarm bei einer Recyclingfirma in der Bahnhofstraße ausgelöst worden war. Bei Eintreffen am Einsatzort konnten die Beamtinnen und Beamten zunächst sowohl Rauchentwicklung als auch Brandgeruch, die Feuerwehr zeitgleich einen Brand in einer Lagerhalle feststellen. Die alarmierten Feuerwehren aus Langelsheim, Astfeld, Goslar, Wolfshagen, Lautenthal und Bredelem, die mit 96 Einsatzkräften zuzüglich mehrerer Messteams unter Leitung des Stadtbrandmeisters Hartmut Ölmann vor Ort waren, bekämpften in der Folge den Brand und konnten ihn nach mehreren Stunden löschen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gab bei dem Vorfall glücklicherweise keine Verletzten. Angaben über die Brandausbruchsursache und Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Kradfahrerin schwer verletzt.

Vienenburg. Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, fuhr ein 82-jähriger Goslarer mit seinem grauen Skoda Fabia mit GS-Kennzeichen vom Parkstreifen, zwischen Vienenburg und Lochtum, auf die K 27 in Richtung Vienenburg. Dabei übersah er eine 17-jährige Vienenburgerin, die in diesem Bereich mit ihrem schwarzen Krad Suzuki mit GS-Kennzeichen aus Richtung Vienenburg kommend unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 17-Jährige schwer verletzt und nach medizinischer Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Goslar gebracht wurde. Während der Maßnahmen war die K 27 von 17.28 bis 18.17 Uhr voll gesperrt. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell