Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Brand in einem Recycling-Unternehmen in 38685 Langelsheim

Goslar (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 10.05.2019, in den frühen Morgenstunden, eine Lagerhalle eines Recycling-Unternehmens in der Bahnhofsstraße in Langelsheim in Brand. Die Polizei und mehrere Freiwillige Feuerwehren des Landkreises Goslar sind derzeit im Einsatz. Der Bereich Bahnhofstraße ist bis auf Weiteres gesperrt. Es wird nachberichtet.

