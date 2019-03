Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Oberharz vom 01.03.2019

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch in Ferienhaus ----------------------------------------------- Durch die Geschädigte wurden am Dienstag, den 26.02.2019, Hebelspuren an einer Nebeneingangstür ihres Ferienhauses, Am Galgensberg, festgestellt. Die massive Tür hielt der versuchten, gewaltsamen Öffnung jedoch stand und bislang unbekannte Täter ließ von der weiteren Tatausführung ab. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder der Tatausführung geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Oberharz (05323-941100) zu melden.

Personen auf Eisflächen ----------------------------------------------- Wiederholt erhält das Polizeikommissariat Oberharz Meldungen zu Personen, insbesondere Kindern, die auf den Eisflächen der örtlichen Teiche und Seen bemerkt werden. Aufgrund der hohen Temperaturen in den letzten Tagen ist eine Stabilität der Eisflächen nicht gegeben und es besteht Lebensgefahr. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang alle Personen sich die hiermit verbundenen Gefahren bewusst zu machen und Kinder dahingehend zu sensibilisieren.

Diebstahl einer Geldbörse ---------------------------------------------- Am Donnerstag, den 28.02.2019 gegen 12.00 Uhr, wird einer 82jährigen in einem Lebensmitteldiscounter die Geldbörse entwendet. Die Geldbörse habe sich zum Tatzeitpunkt in einer im Einkaufswagen gelagerten Handtasche befunden. Die Geschädigte sei im Vorfeld mehrfach durch eine unbekannte Person angestoßen worden und stellte den Verlust der Geldbörse erst beim Bezahlvorgang fest. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder der Tatausführung geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Oberharz (05323-941100) zu melden.

Verkehrsunfall ------------------------------------------- Am Mittwoch, den 27.02.2019 gegen 17.05 Uhr befährt ein Fahrzeugführer die Goslarsche Straße in Clausthal-Zellerfeld. In Höhe der Tankstelle betätigt er den rechten Fahrtrichtungsanzeiger um auf das dortige Gelände abzubiegen und schwenkt hierzu mit seinem Fahrzeug leicht nach links aus. Eine 38jährige Fahrzeugführerin missdeutet das Fahrmanöver und versucht rechtsseitig an dem Fahrzeug vorbei zu fahren. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro.

Verkehrsunfall infolge Trunkenheit ------------------------------------- Am Donnerstag, den 28.02.2019 um 17.35 Uhr befährt ein 55jähriger Fahrzeugführer die B 498 in Richtung Dammhaus. Im Verlauf einer Rechtskurve gelangt das Fahrzeug auf die Gegenspur und streift hierbei einen entgegen kommenden PKW. Anschließend kollidiert er in der darauffolgenden Linkskurve mit der Leitplanke und zieht sich schwere Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme wird Atemalkoholgeruch bei dem 55jährigen Fahrzeugführer festgestellt. Ein durchgeführtes Testverfahren ergibt einen Wert von über 2 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell