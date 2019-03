POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 01.03.2019

Polizeiinspektion Goslar

Langelsheim. Pressebericht v. 01.03.2019

Betrunkenen Pkw-Fahrer auf der B 82 gestoppt

Am Do., 28.02.2019, 15.25 Uhr, kontrollierte die Polizei Langelsheim einen 69-jährigen Pkw-Fahrer aus Weimar, der mit seinem VW Caddy auf der B 82 i.R. Goslar unterwegs war. Da der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Test am Alcomaten ergab 1,1 Promille.

Versuchter Einbruch in Tankstelle

In der Nacht zum 01.03.2019 versuchten bislang unbekannte Täter in den Verkaufsraum der Tankstelle in Langelsheim, Wolfshagener Straße, einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Allerdings enstand Sachschaden in Höhe von ca 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-97870 entgegen.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

