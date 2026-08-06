Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: In den Gegenverkehr geraten - Zeugen gesucht

Wittingen (ots)

Die Polizei Wittingen ermittelt wegen einer angezeigten Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht in diesem Zusammenhang Geschädigte und Zeugen. Am 01.08.2026 gegen 09:50 Uhr meldete sich ein Autofahrer über den Polizeinotruf. Er gab an, das Fahrzeug vor ihm fahre sehr unsicher. Die Beamten konnten das beschriebene Fahrzeug, einen weißen Skoda Kamiq, in Wittingen feststellen und anhalten. Der 62-jährige Fahrer machte auf die Beamten einen verkehrsuntüchtigen Eindruck. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er stationär im Klinikum aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte die Fahrt des Mannes von Küstorf über Ohrdorf und Suderwittingen bis zum Kontrollort in Wittingen. Im Verlauf der Fahrt sei der Mann immer wieder in den Gegenverkehr geraten oder vollständig auf der Fahrspur des Gegenverkehrs gefahren. In den beschriebenen Ortschaften und auf den dazwischenliegenden Landes- und Bundesstraßen habe entgegenkommender Verkehr daher mehrfach abbremsen und ausweichen müssen.

Die Polizei Wittingen sucht nun die Autofahrerinnen und Autofahrer, die dem weißen Skoda am Morgen des 01.08.2026 ausweichen mussten. Sie werden als Geschädigte und Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 05831 25200 bei der Polizei Wittingen zu melden.

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