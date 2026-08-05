Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Einbruch

Leiferde (ots)

Am Montagnachmittag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu einem Auto, das mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Unbekannte brachen am 03.08.2026 zwischen 15:00 Uhr und 16:55 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Badenbütteler Straße in Leiferde ein. Dabei hebelten sie die Terrassentür auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen.

Mit der Tat könnte ein weißer Volkswagen Polo in Zusammenhang stehen. Ein Zeuge bemerkte das Fahrzeug am Tattag in Tatortnähe. Das Kennzeichen begann mit dem Unterscheidungszeichen "GV" für Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss.

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat und insbesondere zum genannten Fahrzeug oder zu dessen Kennzeichen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

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