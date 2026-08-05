PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zusammenstoß mit Radfahrer - Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Isenbüttel (ots)

Die Polizei Isenbüttel sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Vormittag des 31.07.2026 ereignete. Ein 71-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad auf dem in seiner Fahrtrichtung linken Gehweg der Hauptstraße in Isenbüttel. Als er das Grundstück der Sparkasse passierte, fuhr ein roter Kleinwagen aus der Einfahrt. Dessen Fahrerin wollte nach rechts auf die Hauptstraße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrrad. Infolgedessen stürzte der 71-Jährige und verletzte sich leicht. Die bislang unbekannte Fahrerin des Kleinwagens setzte ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten. Sie soll etwa 45 Jahre alt sein. Weitere Angaben zur Fahrerin und zu dem Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Die Polizei Isenbüttel sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrerin oder zu dem roten Kleinwagen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Isenbüttel unter der Telefonnummer 05374 955010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 13:28

    POL-GF: Fahrgast zieht Messer - Zeuge gesucht

    Brome (ots) - Bei der Polizei Brome wurde am heutigen Dienstag ein Sachverhalt angezeigt, der sich bereits am Abend des 31.07.2026 ereignete. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge wollte gegen 21:00 Uhr ein Mann den Bus der Linie 160 an der Haltestelle Schulstraße in Brome besteigen. Als der Busfahrer ihn aufforderte, eine Fahrkarte zu kaufen, reagierte der Unbekannte ungehalten und zog ein Messer, um eine ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 11:49

    POL-GF: 28-Jähriger vor Sparkassenfiliale angegriffen - Zeugen und Helfer gesucht

    Hankensbüttel (ots) - Am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Hankensbüttel zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen griffen drei Personen einen 28-Jährigen unvermittelt an. Zwei der Angreifer schlugen auf ihn ein. Als sich der 28-Jährige infolge der Schläge krümmte, trat ihm der dritte ins Gesicht. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren