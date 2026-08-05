Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zusammenstoß mit Radfahrer - Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Isenbüttel (ots)

Die Polizei Isenbüttel sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Vormittag des 31.07.2026 ereignete. Ein 71-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad auf dem in seiner Fahrtrichtung linken Gehweg der Hauptstraße in Isenbüttel. Als er das Grundstück der Sparkasse passierte, fuhr ein roter Kleinwagen aus der Einfahrt. Dessen Fahrerin wollte nach rechts auf die Hauptstraße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrrad. Infolgedessen stürzte der 71-Jährige und verletzte sich leicht. Die bislang unbekannte Fahrerin des Kleinwagens setzte ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten. Sie soll etwa 45 Jahre alt sein. Weitere Angaben zur Fahrerin und zu dem Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Die Polizei Isenbüttel sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrerin oder zu dem roten Kleinwagen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Isenbüttel unter der Telefonnummer 05374 955010 entgegen.

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