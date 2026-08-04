Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz - gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Lessien (ots)

Im Rahmen eines anderen Verfahrens der Polizeiinspektion Gifhorn ergaben sich Hinweise darauf, dass in einer Wohnung in Lessien möglicherweise eine Cannabisplantage betrieben werde. Zunächst führte die Polizei Brome das entsprechende Ermittlungsverfahren. Im Zuge dieser Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig beantragte daraufhin beim Amtsgericht Braunschweig einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungsinhaberin, die 36-jährige Tatverdächtige. Den antragsgemäß erlassenen Beschluss vollstreckten Beamte des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Gifhorn am 30.07.2026. In der Wohnung der Frau stellten sie 80 Gramm Marihuana sowie neun Marihuanapflanzen sicher. Die 36-Jährige äußerte sich nicht zu den Tatvorwürfen. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Bei der Durchsuchung trafen die Beamten in der Wohnung zudem einen 38-Jährigen an. Bei der Überprüfung in den polizeilichen Systemen wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde in der Folge an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Der Zentrale Kriminaldienst führt die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Braunschweig fort. Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Braunschweig zu richten.

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