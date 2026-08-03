Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz in Wittingen

Wittingen (ots)

Am Samstagmittag wählten mehrere Zeugen den Polizeinotruf. Sie hatten in der Pöhlestraße in Wittingen einen Mann beobachtet, der oberkörperfrei mit einem Küchenmesser hantierte. Wenige Minuten nach Eingang der ersten Meldungen konnten alarmierte Beamte der Polizei Wittingen den beschriebenen Mann in der Junkerstraße antreffen. Der Mann hielt ein Küchenmesser in der Hand. Andere Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht in seiner Nähe. Die Beamten forderten den Mann auf, sich auf den Boden zu legen und das Messer wegzulegen. Der 28-Jährige kam beiden Aufforderungen nach. Aufgrund einer Verletzung am Kinn wurde für den Mann ein Rettungswagen gerufen. Der 28-Jährige verweigerte jedoch die Behandlung. Er wurde in Gewahrsam genommen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,25 Promille. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ging der Mann nicht gezielt gegen andere Personen vor. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

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