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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallzeugen und Geschädigte gesucht

Calberlah/ Isenbüttel (ots)

Über den Polizeinotruf wurden gestern zwei Sachverhalte gemeldet, zwischen denen nach bisheriger Bewertung ein Zusammenhang besteht. Gegen 14:20 Uhr meldete eine Zeugin, dass das Auto vor ihr sehr unsicher fahre. So sei der schwarze Skoda-SUV in Calberlah mehrfach über den Bordstein gefahren. Auf dem Weg nach Isenbüttel sei das Fahrzeug vor der Überführung des Kanals erneut gegen den Bordstein gefahren und dabei beinahe mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Bei der Überquerung des Kanals sei das Auto schließlich der Leitplanke sehr nahe gekommen. In Höhe der Haustenburger Straße sei der Skoda zudem zum wiederholten Male in den Gegenverkehr geraten, sodass entgegenkommende Autos stark abbremsen mussten, um Zusammenstöße zu verhindern. Anschließend verlor die Zeugin den Sichtkontakt zu dem Skoda.

Kurze Zeit später wurde der Polizei durch andere Zeugen eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. An einer Querungshilfe an der Calberlaher Straße in Isenbüttel war ein Verkehrsschild umgefahren worden. Die Querungshilfe befindet sich zwischen dem Mausoleumsweg und dem Kreisel zur Moorstraße.

Während Beamte der Polizei Meine den Unfall aufnahmen, suchten Beamte der Polizei Gifhorn die Halteradresse des beschriebenen Skoda auf. Kurze Zeit später traf der 71-jährige Fahrer mit dem Skoda dort ein. Das Auto war an der Front beschädigt. Der 71-Jährige wirkte benommen und reagierte nicht auf Ansprache, sodass ein Rettungswagen gerufen wurde. Nachdem die Beamten den Mann in den klimatisierten Streifenwagen gesetzt hatten, verbesserte sich sein Zustand zunehmend. Die anschließende Überprüfung durch die Rettungssanitäter ergab, dass der Mann nicht ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach derzeitigen Erkenntnissen war er dehydriert. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Meine Zeugen des Unfalls an der Querungshilfe und die Geschädigten, die dem dunklen Skoda ausweichen mussten. Hinweise nimmt die Polizei Meine unter der Telefonnummer 05304 9113-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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