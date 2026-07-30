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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Motorradfahrer schwer verletzt

Ummern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Abend bei Ummern wurde ein 24-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zum Unfallhergang zufolge fuhr der Mann mit einer Kawasaki auf der Landesstraße 284 von Hohne in Richtung Ummern. Nach dem Durchfahren einer leichten Linkskurve kam der 24-Jährige gegen 21:00 Uhr alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er zunächst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen einen Baum. Der Mann erlitt nach ersten Erkenntnissen mehrere Knochenbrüche an den Beinen und wurde in ein Krankenhaus nach Celle gebracht. Die Kawasaki wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 24-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ferner war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das am Motorrad angebrachte Kennzeichen war nicht ausgegeben. Die Kawasaki war folglich weder zugelassen noch versichert. Gegen den 24-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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