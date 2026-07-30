Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Radfahrer mit über drei Promille

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn wurde gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Braunschweiger Straße gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte eine 57-Jährige vom Parkplatz des Famila-Komplexes auf die Braunschweiger Straße einbiegen. Als die für sie geltende Ampel auf Grün umsprang, fuhr sie an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der den Radweg in Richtung Innenstadt und somit auf der falschen Seite befuhr. Der 35-jährige Radfahrer überquerte die Einmündung bei Rot und prallte dabei auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe. Dabei wurde er leicht verletzt. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Radfahrer ergab einen Wert von 3,09 Promille. Die 57-Jährige blieb unverletzt und konnte die Fahrt mit ihrem Volkswagen Polo fortsetzen.

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