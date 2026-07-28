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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Brand in Didderse - Ermittlungen aufgenommen

Didderse (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden in der vergangenen Nacht zu einem Brand auf einem Grundstück an der Straße Kalischacht in Didderse alarmiert. Das Feuer war an einer Scheune ausgebrochen. Während die Feuerwehr den Brand bekämpfte, leitete die Polizei die ersten Ermittlungen ein. Die Brandursache ist bislang unklar. Durch das Feuer wurden Teile der Scheune sowie dort untergestellte Gegenstände beschädigt. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen auf 40.000 Euro beziffert. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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