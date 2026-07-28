POL-GF: Brand in Didderse - Ermittlungen aufgenommen

Gifhorn (ots) - Am heutigen Nachmittag kam es in der Straße "Hohe Luft" in Gifhorn zu einem Polizeieinsatz. Eine Anwohnerin hatte gegen 13:05 Uhr über den Polizeinotruf gemeldet, dass ein Mann auf seinem Balkon einen schusswaffenähnlichen Gegenstand in den Händen hielt. Als sich die ersten Einsatzkräfte dem Wohnhaus näherten, konnten sie den Mann in der Wohnung erkennen. Dort hielt er sich weiterhin auf. Weitere ...

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