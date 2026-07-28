Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unterstützung aus der Luft

Gifhorn (ots)

Bei der Suche nach einer vermissten 75-Jährigen unterstützte ein Hubschrauber der Polizei Niedersachsen in der vergangenen Nacht die Einsatzkräfte der Polizei Gifhorn und entdeckte die Frau schließlich aus der Luft. Gegen 23:10 Uhr hatte die Polizei Gifhorn die Meldung erhalten, dass sich die an Demenz erkrankte Frau aus der Notaufnahme des Klinikums entfernt hatte. Die Polizei suchte daraufhin mit mehreren Streifenwagen das Umfeld des Klinikums sowie das Stadtgebiet ab. Da die Frau zunächst nicht gefunden wurde, wurde ein Polizeihubschrauber in die Suche eingebunden. Die Besatzung entdeckte schließlich eine Person in einem Graben an der Bundesstraße 188 und lotste die Einsatzkräfte am Boden zu der Stelle. Bei der Person handelte es sich um die vermisste 75-Jährige. Die Frau wies Verletzungen im Gesicht auf und wurde mit einem Rettungswagen zurück ins Krankenhaus gebracht.

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