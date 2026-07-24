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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schockanruf: Schaden im sechsstelligen Bereich

Osloß (ots)

Gestern warnte die Polizei Gifhorn vor einer Welle von Schockanrufen. Bei verschiedenen Varianten dieser Betrugsmasche geben sich die Täter als Polizisten, Staatsanwälte oder Ärzte aus. Sie fordern die Angerufenen beispielsweise dazu auf, eine Kaution oder eine vermeintlich notwendige Behandlung zu bezahlen. Im Fall eines über 90-jährigen Mannes aus dem Landkreis Gifhorn waren die Täter damit erfolgreich.

Der Mann erhielt am Vormittag einen Anruf. Die Anruferin stellte sich als Ärztin vor und erzählte dem Mann, dass seine Tochter in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Dort sei bei ihr eine Krebserkrankung diagnostiziert worden. Für ein spezielles Medikament aus dem Ausland müsse eine Kaution hinterlegt werden. Im Hintergrund waren immer wieder verzweifelt klingende Rufe der vermeintlichen Tochter zu hören. Der Mann schenkte der Anruferin schließlich Glauben und übergab gegen Mittag Bargeld und Gold an einen Unbekannten. Der dadurch entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Der unbekannte Abholer wurde als männlich, etwa 38 bis 40 Jahre alt und 175 Zentimeter groß sowie von normaler Statur und deutschem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll einen dunklen Pullover, eine graue Jogginghose und weiße Schuhe getragen sowie Hochdeutsch gesprochen haben. Zeugen, die den Mann gegen Mittag in Osloß gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn zu melden.

Die Täter gehen bei dieser Betrugsmasche äußerst professionell vor. Durch eine raffinierte Gesprächsführung, bei der sie die späteren Opfer massiv unter emotionalen Druck setzen, gelingt es ihnen mitunter, aufkommende Zweifel an der Echtheit ihrer Geschichte zu zerstreuen. Die Polizei rät deshalb, solche Gespräche sofort zu beenden. Kontaktieren Sie die angeblich betroffene Person oder eine andere Vertrauensperson unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse und übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte. Informieren Sie bei einem verdächtigen Anruf umgehend die Polizei über den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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