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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz im Gifhorner Norden

Gifhorn (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es in der Straße "Hohe Luft" in Gifhorn zu einem Polizeieinsatz. Eine Anwohnerin hatte gegen 13:05 Uhr über den Polizeinotruf gemeldet, dass ein Mann auf seinem Balkon einen schusswaffenähnlichen Gegenstand in den Händen hielt.

Als sich die ersten Einsatzkräfte dem Wohnhaus näherten, konnten sie den Mann in der Wohnung erkennen. Dort hielt er sich weiterhin auf. Weitere Einsatzkräfte umstellten das Haus verdeckt.

Die Einsatzkräfte gelangten in das Mehrfamilienhaus und verschafften sich anschließend gewaltsam Zugang zur Wohnung des Mannes. Dort überwältigten sie den 38-Jährigen. In der Wohnung stellten sie eine Softairwaffe sicher. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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