Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Auto in wenigen Sekunden aufgebrochen

Calberlah (ots)

Die Polizei Meine ermittelt nach einem Diebstahl aus einem Pkw. Die Tat ereignete sich gestern Nachmittag im Bereich Calberlah. Gegen 14:00 Uhr hatte ein 76-Jähriger sein Auto auf einem Rastplatz an der Kreisstraße 114 im Bereich des Elbe-Seiten-Kanals abgestellt. Als er nach einer nur kurzen Runde mit dem Hund wieder zum Auto kam, musste er den Aufbruch feststellen. Unbekannte hatten die Gelegenheit genutzt und eine Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend entwendeten sie die Geldbörse des Mannes aus einem Korb.

Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sucht die Polizei Zeugen. Wem auf dem beschriebenen Parkplatz verdächtige Personen aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05304 91130 bei der Polizei Meine zu melden.

Die Polizei rät, Wertsachen niemals in einem Kraftfahrzeug zurückzulassen, auch nicht, wenn dieses vermeintlich sicher oder in der Öffentlichkeit geparkt ist. Selbst Gegenstände, die auf den ersten Blick nicht sonderlich wertvoll erscheinen, können für Täter einen Anreiz darstellen, ein Fahrzeug aufzubrechen. Zudem sollten sich im Fahrzeug - insbesondere im Navigationssystem - keine Hinweise auf die eigene Adresse befinden.

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