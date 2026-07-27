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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Körperverletzungen, Einbruch und Verkehrsdelikte

LK Gifhorn (ots)

Die Polizeiinspektion Gifhorn blickt auf ein ereignisreiches Wochenende zurück. Neben den Ermittlungen zu dem Brand, der sich in der vergangenen Nacht in Knesebeck ereignete, beschäftigten zwei Körperverletzungsdelikte die Polizei Gifhorn. Am Freitagabend gegen 21:40 Uhr meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung auf dem Parkplatz des Famila-Komplexes an der Braunschweiger Straße in Gifhorn. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen gerieten zwei Personen innerhalb einer fünf- bis sechsköpfigen Gruppe in Streit. Im Verlauf des Streits wurde ein 27-Jähriger mehrfach geschlagen, auch als er bereits am Boden lag. Die Gruppe löste sich anschließend auf. Hinweise auf den Täter liegen der Polizei vor.

Die zweite Auseinandersetzung wurde der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag gemeldet. Zunächst war es im Dumfriser Ring in Gifhorn zu einem Nachbarschaftsstreit wegen Partylärms gekommen. Im weiteren Verlauf kam es zwischen fünf Personen zu wechselseitigen Körperverletzungen. In beiden Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Einbruch in ein Wohnhaus am Sonnenweg in Gifhorn wurde der Polizei am Freitagabend gemeldet. Unbekannte hatten ein Terrassenfenster eingeschlagen und anschließend geöffnet. Aus dem Haus wurde ein Elektronikgegenstand entwendet. Zur Tat kam es zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend. Zeugenhinweise zu der Tat nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Ebenfalls am Freitagabend kontrollierten Beamte der Polizei Meine in Calberlah die Fahrerin eines Volkswagen Golf. Dabei stellte sich heraus, dass der 28-Jährigen in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen Einfluss von Betäubungsmitteln, sodass der Frau eine Blutprobe entnommen wurde. Sie durfte die Fahrt nicht fortsetzen. Es wurden ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Auch bei einem 22-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem 30-jährigen Kleinkraftradfahrer wurden Anzeichen für einen Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Der 22-Jährige wurde am Sonntagabend in Gifhorn, der 30-Jährige am Samstagmittag in Wunderbüttel kontrolliert. Gegen beide wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Beide durften ihre Fahrt nicht fortsetzen.

Am Samstagabend kontrollierten Beamte in Meine zudem einen 40-jährigen E-Scooter-Fahrer auf der Hauptstraße. Eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,72 Promille. Auch er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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