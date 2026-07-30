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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Mit 2,59 Promille aufgefunden - Zeugen gesucht

Rötgesbüttel (ots)

Am späten Mittwochabend gegen 23:15 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Ihnen war im Kreuzungsbereich der Straßen Am Ochsenberg und Pfänderweg in Rötgesbüttel ein auf dem Boden liegender, augenscheinlich bewusstloser Mann aufgefallen. Der 24-Jährige gab gegenüber den Zeugen und den alarmierten Beamten an, dass ihn ein Auto angefahren habe. Das Fahrzeug habe sich anschließend vom Unfallort entfernt. Die Angaben des Mannes schienen wenig glaubhaft, da er körperlich unversehrt war und sich auch keine anderen Spuren eines Unfalls feststellen ließen. Ein im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 24-Jährigen ergab einen Wert von 2,59 Promille. Auf Anordnung eines hinzugerufenen Notarztes wurde der Mann zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die einen möglichen Verkehrsunfall oder einen alleinbeteiligten Sturz des 24-Jährigen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05304 9113-0 bei der Polizeistation Meine zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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