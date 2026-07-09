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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Gefährliche Körperverletzung im Rosengarten

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend (08.07.2026) gegen 20:55 Uhr wurde ein 24-Jähriger von einem zunächst unbekannten Täter im Bereich des Rosengartens in der Parkstraße in Böblingen attackiert und verletzt. Zunächst soll das Opfer im Bereich der Unterführung zur Parkstraße von einem zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Täter, der aus einer ebenso bis dato noch unbekannten Personengruppe heraus agierte, angeschrien und provoziert worden sein. Nachdem es anschließend zu einem verbalen Streit kam, soll der Tatverdächtige auf das Opfer eingeschlagen und später mehrmals mit einem unbekannten spitzen Gegenstand eingestochen haben. Das Opfer erlitt hierbei Stichverletzungen sowie weitere Verletzungen durch die Schläge. Der 24-Jährige und dessen Begleitung flüchteten durch die Unterführung auf die gegenüberliegende Straßenseite und wählten den Notruf. Der Tatverdächtige soll sich daraufhin in Richtung der Seen in Böblingen entfernt haben. Alarmierte Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den 24-Jährigen, dieser kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Mehrere Streifenwagenbesatzungen, welche durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurden, fahndeten zunächst nach dem Tatverdächtigen. Im Nachgang konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden, die genauen Tatumstände sind noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Böblingen, hat die Ermittlungen aufgenommen, die noch andauern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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