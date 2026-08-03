Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kind bei Vollbremsung verletzt - Zeugen gesucht

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am 29.07.2026 um 11:25 Uhr in Gifhorn ereignete. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte ein 40-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz von der Wolfsburger Straße nach rechts auf die Braunschweiger Straße einbiegen. An der Haltelinie musste er zunächst warten. Als er keinen bevorrechtigten Verkehr wahrnahm und anfuhr, bemerkte er plötzlich einen S-Pedelec-Fahrer an der vorderen Beifahrerseite, der ebenfalls auf die Braunschweiger Straße einfahren wollte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der 40-Jährige eine Vollbremsung ein. Dabei verletzte sich der auf einem Kindersitz im Fond sitzende Sohn des 40-Jährigen. Aufgrund des Versicherungskennzeichens des S-Pedelec konnte die hinzugerufene Polizei die Identität des S-Pedelec-Fahrers feststellen. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen des Unfalls gesucht. Wer die Situation beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn zu melden.

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