PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kind bei Vollbremsung verletzt - Zeugen gesucht

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am 29.07.2026 um 11:25 Uhr in Gifhorn ereignete. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte ein 40-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz von der Wolfsburger Straße nach rechts auf die Braunschweiger Straße einbiegen. An der Haltelinie musste er zunächst warten. Als er keinen bevorrechtigten Verkehr wahrnahm und anfuhr, bemerkte er plötzlich einen S-Pedelec-Fahrer an der vorderen Beifahrerseite, der ebenfalls auf die Braunschweiger Straße einfahren wollte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der 40-Jährige eine Vollbremsung ein. Dabei verletzte sich der auf einem Kindersitz im Fond sitzende Sohn des 40-Jährigen. Aufgrund des Versicherungskennzeichens des S-Pedelec konnte die hinzugerufene Polizei die Identität des S-Pedelec-Fahrers feststellen. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen des Unfalls gesucht. Wer die Situation beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 13:18

    POL-GF: Polizeieinsatz in Wittingen

    Wittingen (ots) - Am Samstagmittag wählten mehrere Zeugen den Polizeinotruf. Sie hatten in der Pöhlestraße in Wittingen einen Mann beobachtet, der oberkörperfrei mit einem Küchenmesser hantierte. Wenige Minuten nach Eingang der ersten Meldungen konnten alarmierte Beamte der Polizei Wittingen den beschriebenen Mann in der Junkerstraße antreffen. Der Mann hielt ein Küchenmesser in der Hand. Andere Personen waren zu ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 09:32

    POL-GF: Unfallzeugen und Geschädigte gesucht

    Calberlah/ Isenbüttel (ots) - Über den Polizeinotruf wurden gestern zwei Sachverhalte gemeldet, zwischen denen nach bisheriger Bewertung ein Zusammenhang besteht. Gegen 14:20 Uhr meldete eine Zeugin, dass das Auto vor ihr sehr unsicher fahre. So sei der schwarze Skoda-SUV in Calberlah mehrfach über den Bordstein gefahren. Auf dem Weg nach Isenbüttel sei das Fahrzeug vor der Überführung des Kanals erneut gegen den ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 11:39

    POL-GF: Mit 2,59 Promille aufgefunden - Zeugen gesucht

    Rötgesbüttel (ots) - Am späten Mittwochabend gegen 23:15 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Ihnen war im Kreuzungsbereich der Straßen Am Ochsenberg und Pfänderweg in Rötgesbüttel ein auf dem Boden liegender, augenscheinlich bewusstloser Mann aufgefallen. Der 24-Jährige gab gegenüber den Zeugen und den alarmierten Beamten an, dass ihn ein Auto angefahren habe. Das Fahrzeug habe sich anschließend vom Unfallort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren