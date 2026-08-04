Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: 28-Jähriger vor Sparkassenfiliale angegriffen - Zeugen und Helfer gesucht

Hankensbüttel (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Hankensbüttel zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen griffen drei Personen einen 28-Jährigen unvermittelt an. Zwei der Angreifer schlugen auf ihn ein. Als sich der 28-Jährige infolge der Schläge krümmte, trat ihm der dritte ins Gesicht.

Ein bislang unbekannter Mann griff couragiert ein und stellte sich schützend vor den 28-Jährigen. Daraufhin ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und entfernten sich vom Tatort. Auch der Helfer verließ den Ort vor dem Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der 28-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen Beamte die drei Tatverdächtigen an. Es handelte sich um drei 18-Jährige. Bei einem der Beschuldigten wurde ein Teleskopschlagstock aufgefunden. Der Schlagstock kam nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen bei der Tat jedoch nicht zum Einsatz.

Gegen die drei Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei Wittingen sucht Zeugen, die den Angriff beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Insbesondere der bislang unbekannte Helfer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05831 2520-0 bei der Polizei Wittingen zu melden.

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