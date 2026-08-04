Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrgast zieht Messer - Zeuge gesucht

Brome (ots)

Bei der Polizei Brome wurde am heutigen Dienstag ein Sachverhalt angezeigt, der sich bereits am Abend des 31.07.2026 ereignete. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge wollte gegen 21:00 Uhr ein Mann den Bus der Linie 160 an der Haltestelle Schulstraße in Brome besteigen. Als der Busfahrer ihn aufforderte, eine Fahrkarte zu kaufen, reagierte der Unbekannte ungehalten und zog ein Messer, um eine kostenlose Mitfahrt zu erzwingen. Aufgrund einer Trennscheibe konnte er nicht auf den Busfahrer einwirken. Ob sich das Verhalten des Mannes auch gegen andere Fahrgäste richtete, ist bislang nicht geklärt. Einer von ihnen wurde jedoch auf die Situation aufmerksam. Gemeinsam gelang es dem Busfahrer und dem Fahrgast, den Unbekannten aus dem Bus zu bugsieren. Die Fahrt wurde anschließend fortgesetzt.

Zu den eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Brome Zeugen und insbesondere den Fahrgast, der den Busfahrer unterstützte. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05833 955500 entgegengenommen.

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