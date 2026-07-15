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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Eigentümerin oder Eigentümer eines Fahrrads gesucht

POL-GF: Eigentümerin oder Eigentümer eines Fahrrads gesucht
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Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht die Eigentümerin oder den Eigentümer eines sichergestellten Fahrrads. In der Nacht zum 21. Juni 2026 stellten Beamte in Gifhorn das Fahrrad sicher. Es handelt sich um ein rotes Damenrad des Herstellers Blücher. Auf dem Gepäckträger ist ein Kindersitz montiert.

Wer Angaben zur Eigentümerin oder zum Eigentümer machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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