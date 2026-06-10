Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen eines Unfalls gesucht

Meine (ots)

Die Polizei Meine sucht Zeugen eines Unfalls, zu dem es gestern in Meine kam. Ein 57-Jähriger hatte seinen BMW 530e am Morgen gegen 08:30 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand der Zellbergstraße auf Höhe der Hausnummer 2 abgestellt. Als er gegen 17:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Frontstoßstange fest. Diese wies diverse Kratzer und Dellen auf, zudem war die Kennzeichenhalterung teilweise abgerissen. Der Mann erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Nach bisherigem Ermittlungsstand könnte ein Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Schaden am BMW verursacht haben. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte die Örtlichkeit anschließend verlassen, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Zeugen und Hinweisgeber zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher melden sich bitte unter der Telefonnummer 05374 91330 bei der Polizei Meine.

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