Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versuchte Flucht vor einer Kontrolle

Allerbüttel/ Fallersleben (ots)

Ein 20-Jähriger versuchte sich gestern Morgen einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Zu den eingeleiteten Ermittlungen werden Geschädigte gesucht. Am Morgen des gestrigen Dienstags, kurz nach 09:00 Uhr, wurden zwei Beamte der Polizei Meine in Allerbüttel auf ein Motorrad aufmerksam. Dessen Abgasanlage erschien übermäßig laut, zudem fuhr der Fahrer sehr zügig. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und nahmen die Verfolgung auf. Das Motorrad fuhr auf die Landesstraße 292 in Richtung Fallersleben. Zum Aufschließen musste der Streifenwagen auf weit über 100 km/h beschleunigt werden. Die Beamten konnten beobachten, wie das Motorrad trotz Überholverbots mehrere Fahrzeuge überholte und weiterhin eine hohe Geschwindigkeit hielt. Auf einer geraden Strecke konnte auch bei einer Geschwindigkeit von bis zu 180 km/h nicht näher zum Motorrad aufgeschlossen werden. Erst an einem Kreisel kurz vor Fallersleben verringerte der Fahrer die Geschwindigkeit, sodass der Streifenwagen aufschließen konnte. Trotz eingeschaltetem Blaulicht, Martinshorn und dem Haltesignal über die Top-Anlage beschleunigte der Fahrer nach Verlassen des Kreisels in Richtung des Mittellandkanals erneut auf bis zu 180 km/h und überholte weitere Autos. Etwa einen Kilometer hinter dem Kreisel konnte der Fahrer aufgrund von Gegenverkehr nicht überholen. Den Beamten gelang es, den Fahrer zum Anhalten zu bewegen.

Bei der anschließenden Kontrolle des 20-Jährigen wurden keine Anhaltspunkte für eine Beeinflussung festgestellt. Der junge Mann gab an, es eilig gehabt zu haben. Es wurde ein Strafverfahren wegen Durchführung eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens gem. § 315d Strafgesetzbuch eingeleitet. Für die Ermittlungen werden die Autofahrerinnen und Autofahrer gesucht, die von dem Motorradfahrer überholt und dabei möglicherweise gefährdet wurden. Diese Zeugen/Geschädigten melden sich bitte unter der Telefonnummer 05374 91130 bei der Polizei Meine.

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