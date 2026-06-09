Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrskontrollen im Nordkreis

Knesebeck (ots)

Die Polizeiinspektion Gifhorn hat am gestrigen Montag an drei Standorten Verkehrskontrollen durchgeführt. Mit mehr als 15 Beamten wurden im Zeitraum von 13:15 Uhr bis 15:00 Uhr insgesamt 55 Fahrzeuge angehalten und deren Fahrerinnen und Fahrer überprüft. Die Kontrollorte lagen an der Landesstraße 286 in Höhe der Firma Butting, an der Wittinger Straße in Knesebeck auf Höhe des Schützenplatzes sowie am Friedhof in Vorhop.

Bei insgesamt sechs Autofahrern ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Bei vier Betroffenen bestätigte ein Schnelltest den Verdacht. Zwei Fahrzeugführer verweigerten den Vortest. Den ausschließlich männlichen Fahrzeugführern im Alter von 22 bis 35 Jahren wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen und gegen sie wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zudem passierte ein E-Scooter eine der Kontrollstellen und wurde kontrolliert. Im Gespräch mit dem 55-jährigen Fahrer ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Die anschließende gerichtsverwertbare Messung in der Dienststelle ergab einen Wert von 0,64 Promille. Gegen den Mann wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Daneben stellten die Beamten 15 weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten fest. Hierbei handelte es sich unter anderem um nicht mitgeführte Ausrüstungsgegenstände, Gurtverstöße sowie Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung.

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