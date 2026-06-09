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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Nach Streit ins Gewahrsam gekommen

Gifhorn, Nordhoffstraße (ots)

In der Nacht auf den heutigen Dienstag rief eine 34-Jährige die Polizei zur Hilfe. Im Rahmen von Beziehungsstreitigkeiten hatte ihr 35-jähriger Partner gegen ihr Auto geschlagen und sich dabei an der Hand verletzt. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab sich der Mann aggressiv. Da er an der Hand blutete, wurde ein Rettungswagen alarmiert. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Mann stark uneinsichtig. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol, schlug mehrfach gegen fremdes Eigentum und beleidigte die Beamten. Er wurde in Gewahrsam genommen. Dort klagte er über Schmerzen in der Hand, woraufhin er umgehend ins Klinikum gebracht wurde. Nach der dortigen Behandlung zeigte er sich weiterhin aggressiv, sodass er im Anschluss wieder dem Gewahrsam zugeführt wurde.

Als er am Morgen aus diesem entlassen wurde, holte ihn seine Partnerin ab. Noch auf einem nahegelegenen Parkplatz kam es erneut zu aggressivem Verhalten des Mannes, sodass er erneut in Gewahrsam genommen werden musste. Diese Maßnahme wurde richterlich bestätigt und dauert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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