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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schwerer Unfall durch Ausweichmanöver verhindert

Ausbüttel (ots)

Die Polizei Isenbüttel sucht den Geschädigten einer Straßenverkehrsgefährdung, zu der es bereits am 09. Mai 2026 kam. Am Morgen dieses Tages waren Beamte der Polizei Lüneburg auf dem Weg zu einem Fußballeinsatz in Braunschweig. Vor der Ortschaft Ausbüttel wurden mehrere Einsatzfahrzeuge durch einen blauen Volkswagen Polo überholt, obwohl die Verkehrslage zu diesem Zeitpunkt unübersichtlich war. So musste ein entgegenkommendes Fahrzeug stark bremsen und in den rechten Seitenraum ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Auch Einsatzfahrzeuge der Polizei mussten nach rechts ausweichen. Nachdem der Polo noch weitere Fahrzeuge überholt hatte, konnte er von den Einsatzkräften gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Personalien der 72-jährigen Fahrerin stehen fest. Die Ermittlungen in dieser Sache hat nun die örtlich zuständige Polizei in Isenbüttel übernommen. Für die weiteren Ermittlungen wird die Fahrerin oder der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs gesucht, die oder der abbremsen und ausweichen musste. Diese Person sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05374 955010 bei der Polizei Isenbüttel zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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