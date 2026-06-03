Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Nächtliche Fahrzeugkontrolle führt zu Festnahmen

Gifhorn (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch, kurz nach Mitternacht, wurden zwei Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Gifhorn auf einen Audi A6 mit einer ausländischen Zulassung aufmerksam. Das Fahrzeug fuhr mit verhältnismäßig niedriger Geschwindigkeit auf der Alfred-Bessler-Straße in Richtung der Bundesstraße 4. An der Ampelkreuzung bog der Audi in die Straße "Im Heidland" ab. Die Beamten folgten dem Fahrzeug durch das Gewerbegebiet und kontrollierten es schließlich.

Im Audi befanden sich fünf Männer. Bei der Inaugenscheinnahme des Innenraums machten die Beamten eine auffällige Feststellung: Die Männer hatten Maskierungsgegenstände, Funkgeräte und Werkzeug dabei. Zudem stand der 38-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Bei der Überprüfung eines in dem Gewerbegebiet ansässigen Unternehmens wurden durch andere Beamte frische Einbruchspuren festgestellt. Weitere Ermittlungen und Erkenntnisse, zu denen aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben gemacht werden können, deuteten darauf hin, dass die kontrollierten Personen für diesen Einbruchsversuch tatverdächtig sind.

Die Männer im Alter von 22, 24, 36 und zweimal 38 Jahren wurden noch in der Nacht zunächst vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion Gifhorn gebracht. Am Morgen übernahmen Beamte des Zentralen Kriminaldienstes die weiteren Ermittlungen. Die Männer wurden vernommen, erkennungsdienstlich behandelt und nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim gegen Mittag auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Einbruchdiebstahls führt der Zentrale Kriminaldienst unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim.

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