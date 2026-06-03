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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Betrunken und mit gefälschtem Führerschein

Gifhorn/ Meine (ots)

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort befanden sich gestern zwei Beamte der Polizei Gifhorn. Am gestrigen Nachmittag wurden sie auf dem Calberlaher Damm auf einen silbernen Mercedes-Benz aufmerksam. Einer der Beamten erkannte den Fahrer aus einem zurückliegenden Verkehrseinsatz wieder. Sie stoppten die Fahrt des Mannes und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei händigte der 42-Jährige auf Verlangen eine polnische Fahrerlaubnis aus, bei der es sich um eine Fälschung handelte, wie er kurz darauf einräumte. Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen bestätigte, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 1,3 Promille.

Es wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Das unechte Dokument wurde sichergestellt sowie dem 42-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Ebenfalls wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten muss sich eine 56-Jährige. Ein Zeuge rief gestern Nachmittag die Polizei Meine zum Parkplatz des örtlichen Edeka-Markts. Der Mann war zuvor hinter einem Audi gefahren und hatte dessen unsichere Fahrweise beobachtet. Die informierten Beamten kontrollierten die Fahrerin daraufhin. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,94 Promille. Auch der 56-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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