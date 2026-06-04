Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verbaler Streit eskaliert - Schlagstock gezogen

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn wurde am Morgen des 03.06.2026 auf den Parkplatz des Netto-Markts in Gamsen gerufen. Ein Mann habe zwei andere Männer mit einem Schlagstock bedroht. Die alarmierten Beamten trafen wenig später am Einsatzort auf alle drei Männer, die sich in ihren jeweiligen Fahrzeugen befanden.

Es stellte sich heraus, dass es zunächst zu einem Streit gekommen war. Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer konnte die Lieferzone eines Marktes nicht anfahren, da ein geparktes Fahrzeug den Weg im Bereich der Ladezone versperrte. Der Lkw-Fahrer ging zur Fahrerseite des Fahrzeugs und sprach die Insassen in offenbar gereiztem Ton auf das fehlerhafte Parken an. Daraufhin entwickelte sich schnell ein Wortgefecht zwischen dem 39-Jährigen und den beiden Insassen des Transporters, zwei Männern im Alter von 37 und 38 Jahren.

Der Lkw-Fahrer holte anschließend einen Teleskopschlagstock aus dem Führerhaus und ging auf den Transporter zu. Die beiden Insassen fuhren daraufhin mit dem Transporter etwa 200 Meter weiter. Da der Lkw-Fahrer sie zu Fuß verfolgt habe, habe der 37-Jährige - seiner Aussage nach zur Verteidigung - eine Astschere aus dem Laderaum genommen.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es nicht. Die Beteiligten warteten bis zum Eintreffen der Polizei an ihren Fahrzeugen. Der Besitz eines Teleskopschlagstocks ist für Personen ab dem 18. Lebensjahr legal. Das sogenannte Führen in der Öffentlichkeit, also die Mitnahme des Schlagstocks außerhalb der eigenen Wohnung oder des eigenen Grundstücks, ist jedoch grundsätzlich verboten. Gegen den 39-jährigen Lkw-Fahrer wurde daher ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. Der Schlagstock wurde sichergestellt.

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