Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach Raub

Meine (ots)

Die Polizei Meine ermittelt nach einem Raubdelikt, das sich am vergangenen Wochenende ereignete. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge besuchte ein 26-Jähriger am Abend des Samstags das Schützenfest in Meine. Kurz nach 02:00 Uhr verließ er das Gelände und ging zu Fuß zum Rewe-Markt, um sich dort mit Freunden zu treffen. Als er auf dem Parkplatz auf seine Freunde wartete, kamen drei Personen auf ihn zu. Diese schlugen und traten den 26-Jährigen, der dadurch Verletzungen im Gesicht erlitt. Als der 26-Jährige bereits am Boden lag, entwendeten die drei unbekannten Täter dessen Mobilfunktelefon. Die Tat ereignete sich gegen 02:20 Uhr.

Ein Zeuge hatte das Geschehen aus der Ferne beobachtet und umgehend die Polizei informiert. Er beschrieb die drei Täter als Männer im Alter von etwa 30 Jahren. Alle hätten kurze Haare gehabt. Einer soll ein rotes, langärmliges Oberteil getragen haben, ein anderer ein graues, ebenfalls langärmliges Oberteil.

Die Personen sollen sich nach der Tat zu Fuß in Richtung des Zuckersees entfernt haben. Die Polizei Meine sucht Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern. Möglicherweise hat sich die Gruppe bereits auf dem Schützenfest aufgehalten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05304 91130 entgegengenommen.

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