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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gifhorn (ots)

Ein 57-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montagnachmittag schwer verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Hyundai Tucson auf der Bundesstraße 188 in Richtung Westen. Er wollte auf die Bundesstraße 4 fahren und übersah beim Abbiegen auf den Zubringer das entgegenkommende Motorrad. Durch den Zusammenstoß wurde der 57-Jährige vom Motorrad abgeworfen und schleuderte mehrere Meter durch die Luft. Er wurde schwer verletzt und mittels RTW umgehend ins nahe Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Hyundai, der 49-Jährige und seine 24-jährige Beifahrerin, blieben unverletzt.

Durch umherfliegende Trümmerteile wurde das Auto eines 21-Jährigen beschädigt, der zum Unfallzeitpunkt von der Bundesstraße 4 auf die Bundesstraße 188 in Richtung Meinersen fahren wollte und im Einmündungsbereich verkehrsbedingt warten musste.

Das Motorrad und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Rekonstruktion des Unfalls beauftragte die Staatsanwaltschaft Hildesheim einen Gutachter. Der Unfall ereignete sich gegen 13:45 Uhr. Die erforderliche Sperrung des Unfallorts dauerte bis etwa 19:00 Uhr an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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