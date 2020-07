Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Gifhorn (ots)

Am Samstag, gegen 00:45 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei Gifhorn, dass es soeben in der Baustelle im Knickwall zu einem Unfall gekommen sei. Am Ort stellten die Beamten einen Seat Arosa fest, der mit einem Vorderrad in der Baustellengrube hing.

Die Insassen konnten einige Meter weiter angetroffen werden, die beiden jungen Männer waren alkoholisiert aber unverletzt. Bei dem Fahrer, einem 22 jährigen Gifhorner, wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,55 Promille gemessen. Hinzu kam, dass er nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

In einem anderen Strafverfahren muss sich außerdem der Halter des Fahrzeugs verantworten, dieser hatte mit Fahrer zusammen getrunken und ihm dann den Schlüssel überlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Pressestelle

Christoph Nowak

Telefon: 05371/980-0

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell