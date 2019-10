Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfalls zwischen Pkw und Krad - eine Person schwer verletzt

Calberlah (ots)

Am heutigen 22.10.2019 kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 80-Jähriger Audifahrer aus Calberlah befuhr die Landesstraße 292 in Richtung Calberlah. Auf Höhe der Kanalbrücke, etwa 100 Meter vor dem Ortseingang Calberlah fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf den vor ihm fahrenden Fahrer eines Kleinkraftrades auf. Der 66-jährige wolfsburger Fahrer des Kleinkraftrades stürzt aufgrund des Zusammenstoßes und rutscht zusätzlich in die neben der Fahrbahn befindliche Schutzbeplankung und verletzt sich dabei schwer. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand sind nicht bekannt. Neben einem Rettungswagen, kam auch der Rettungshubschrauber Christoph 30 zum Einsatz. Dieser wurde unterstützt durch einen Notarzt. Der Verletzte Kradfahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der Audifahrer gerät mit seinem Pkw ebenfalls in die Schutzbeplankung wobei diese und beide Fahrzeuge beschädigt werden und anschließend abgeschleppt werden müssen. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde ebenfalls die Feuerwehr hinzugezogen. Die L292 blieb für etwa eine Stunde gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell