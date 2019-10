Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Rückewagen im Nordkreis entwendet

Sprakensehl (ots)

Sprakensehl, OT Masel 21.10.2019

Ein Rückewagen für Holz wurde am Montag im Gifhorner Nordkreis von bislang unbekannten Tätern entwendet. Das Fahrzeug der Marke Farma, Typ CT 5, 1-8, stand im Sprakensehler Ortsteil Masel an der Hankensbütteler Straße im Bereich der Einmündung zur Kreisstraße 8, an der Rückseite einer dortigen Solaranlage.

Die Täter kamen mit einer Zugmaschine über Spritzwege eines Kartoffelfeldes und entwendeten den Rückewagen im Zeitwert von rund 5.000 Euro in der Zeit zwischen 2 Uhr und 10 Uhr morgens.

Um sachdienliche Hinweise zum Diebstahl bzw. zum Verbleib des Rückewagens bittet die Polizei in Hankensbüttel, Telefon 05832/97770.

