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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Scheuneneinbruch gesucht

Nordborchen (ots)

(md) Die Polizei sucht Zeugen zu einem Scheuneneinbruch an der Halberstädter Straße in Nordborchen am Samstag, 1. August gegen 1.20 Uhr.

Unbekannte hatten das Scheunentor gewaltsam aufgebrochen, bevor sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung flohen. Der Nutzer der Scheune informierte die Polizei über den Einbruch, den er per Videoüberwachung festgestellt hatte.

Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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