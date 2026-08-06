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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Tageswohnungseinbruch gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen am Mittwoch, 5. August, zwischen 8.45 Uhr und 16.45 Uhr in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Rochusweg in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Während der Abwesenheit der Bewohner hatten der oder die Täter sich Zugang zum Haus verschafft, die Wohnungstür aufgebrochen, die Räume durchsucht und waren in unbekannte Richtung geflohen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen. Tipps zum Einbruchschutz stellt die Polizei auf Ihrer Website vor: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Hier finden Interessenten auch Informationen zur Beratung. Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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