POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Firmengebäude gesucht
Paderborn (ots)
(md) Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 4. August, 16.00 Uhr und Mittwoch, 5. August, 6.30 Uhr in einen Handel für Gas an der Halberstädter Straße in Paderborn ein und flohen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.
Der Einbruch fiel einem Mitarbeiter am Mittwochmorgen auf und er informierte die Polizei. Der oder die Täter hatten gewaltsam ein Tor geöffnet und waren so auf das Gelände gelangt.
Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen und bittet, verdächtige Beobachtungen zu Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
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