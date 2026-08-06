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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Firmengebäude gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 4. August, 16.00 Uhr und Mittwoch, 5. August, 6.30 Uhr in einen Handel für Gas an der Halberstädter Straße in Paderborn ein und flohen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Der Einbruch fiel einem Mitarbeiter am Mittwochmorgen auf und er informierte die Polizei. Der oder die Täter hatten gewaltsam ein Tor geöffnet und waren so auf das Gelände gelangt.

Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen und bittet, verdächtige Beobachtungen zu Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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