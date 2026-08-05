PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Nachtragsmeldung zu: Feuerwehrgerätehaus brennt komplett aus - Vermutlich technischer Defekt

Borchen-Etteln (ots)

(ivdh) Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind abgeschlossen. Die Brandursache war ein technischer Defekt, der am Feuerwehrwagen in der linken Garage verursacht wurde.

Das Fahrzeug war am Dienstagabend, 4. August gegen 20.00 Uhr aus Alfen zurückgebracht worden. Die hiesige Feuerwehr hatte es sich ausgeliehen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 08:57

    POL-PB: Feuerwehrgerätehaus brennt komplett aus - Vermutlich technischer Defekt

    Borchen-Etteln (ots) - (md) Dienstagabend, 4. Juli, gegen 23.40 Uhr brannte, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, ein Gerätehaus der Feuerwehr inklusiver drei dort abgestellter Feuerwehrwagen in Borchen-Etteln komplett aus. Drei Feuerwehrleute verletzten sich leicht. Gegen 23.47 Uhr ging der Brandmeldealarm bei Feuerwehr und Polizei ein. Insgesamt waren rund ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 08:56

    POL-PB: Unbekannte stehlen Pflastersteine - Zeugen gesucht

    Lichtenau (ots) - (md) Unbekannte haben zwischen Sonntag, 2. August und Montag, 3. August Pflastersteine gestohlen, die vor der Tür eines Ladenlokals in Lichtenau an der Husener Straße im Boden verlegt waren. Der Diebstahl fiel dem Inhaber des Geschäfts, welches momentan wegen Umbauarbeiten geschlossen ist, am Dienstag auf und er erstattete Anzeige. Unbekannte hatten etwa 1,5 Quadratmeter Pflaster gestohlen und waren ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 08:55

    POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

    Salzkotten (ots) - (md) Am Dienstag, 4. August brachen Unbekannte zwischen 1.49 Uhr und 1.52 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Franziska-Knoke-Straße in Salzkotten ein, durchwühlten die Räume und flohen in unbekannte Richtung. Der oder die Täter hatten sich während der Abwesenheit der Bewohner über die Terassentür Zutritt verschafft, alles durchwühlt und dann das Haus verlassen. Der Einbruch war von Nachbarn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren