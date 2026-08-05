Polizei Paderborn

POL-PB: Nachtragsmeldung zu: Feuerwehrgerätehaus brennt komplett aus - Vermutlich technischer Defekt

Borchen-Etteln (ots)

(ivdh) Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind abgeschlossen. Die Brandursache war ein technischer Defekt, der am Feuerwehrwagen in der linken Garage verursacht wurde.

Das Fahrzeug war am Dienstagabend, 4. August gegen 20.00 Uhr aus Alfen zurückgebracht worden. Die hiesige Feuerwehr hatte es sich ausgeliehen.

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