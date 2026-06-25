Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Diebstahl an Ackerschleppern gesucht

Delbrück (ots)

(md) Zwischen Dienstag, 23. Juni und Mittwoch, 24. Juni kam es zwischen 22.50 Uhr und 5.00 Uhr in Delbrück-Westenholz an der Westenholzener Straße und in Delbrück-Hagen an der Hagener Straße zum Diebstahl von technischen Komponenten an Ackerschleppern mit hohem Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte gingen in Delbrück-Hagen in einer Halle die Fahrzeuge zwischen 23. Juni, 23.00 Uhr und 24. Juni, 4.00 Uhr an, brachen sie auf und stahlen die Komponenten. Der Besitzer alarmierte gegen 7.00 Uhr am Mittwochmorgen die Polizei.

In Delbrück-Westenholz gingen der oder die Täter zwischen 23. Juni, 22.15 Uhr und, 24. Juni, 5.00 Uhr, auf dieselbe Weise vor und flohen ebenfalls in unbekannte Richtung. Die Polizei nahm die Anzeige gegen 8.00 Uhr auf, als der Besitzer den Diebstahl bemerkt hatte.

Die Polizei sucht Zeugen.- Sachdienliche Hinweise auf Personen der Fahrzeuge nimmt das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

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