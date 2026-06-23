Polizei Paderborn

POL-PB: Kabeldiebstahl von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 20. Juni, 15.30 Uhr, und Montag, 22. Juni, 07.00 Uhr, auf eine Baustelle entlang der Paderborner Straße in Bad Wünnenberg-Haaren eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten zunächst einen Zaun, um auf das Grundstück zu gelangen. Sie luden im Anschluss mehrere Meter Kabel in ein Fahrzeug und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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