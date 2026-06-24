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Polizei Paderborn

POL-PB: Warnung vor Telefonbetrug durch Schockanrufe - Täter machen erneut Beute

Kreis Paderborn (ots)

(md) Erneut kam es im Kreis Paderborn zu einem so genannten "Schockanruf"; bei dem von einem Senior ein hoher Geldbetrag erbeutet wurde.

Am Montagabend, 22. Juni, rief ein angeblicher Polizist den 74 Jahre alten Mann zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr von insgesamt drei Telefonnummern auf seinem Festnetz an. Er behauptete, die Tochter habe einen Verkehrsunfall gehabt. Als daraufhin eine weinerliche Stimme zu hören war, glaubte der Mann den Sachverhalt. Der angebliche Polizist hielt ihn vehement davon ab, mit seiner Enkelin Kontakt aufzunehmen. Um 19.00 Uhr holte schließlich jemand den verabredeten Geldbetrag als angebliche Kaution für die Tochter an der Haustür des Mannes ab.

Einer Zeugin war ein Mann aufgefallen, ungefähr 1.74 Meter groß, 30 Jahre alt, bekleidet mit schwarzen Shorts und schwarzem Pullover, bei dem es sich möglichweise um den Abholer gehandelt haben könnte.

Die Polizei appelliert, Angehörige wiederholt vor den Maschen der Betrüger zu warnen und bei verdächtigen Anrufen sofort aufzulegen und gar nicht erst ein Gespräch in Gang kommen zu lassen. Auch auf die Gefahren der Künstlichen Intelligenz (KI), die mittlerweile eingesetzt wird, um Stimmen der Angehörigen und Weinen zu imitieren, sollte hingewiesen werden. Weitere Informationen: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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