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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Lager eines Lebensmittelgeschäfts gesucht

Paderborn-Sennelager (ots)

(md) Am Montag, 22. Juni, kam es gegen 3.18 Uhr zu einem Einbruch in das Lager eines Lebensmittelgeschäfts an der Otto-Hahn-Straße in Sennelager, zu dem die Polizei Zeugen sucht.

Zwei Unbekannte brachen im angegebene Zeitraum eine Tür auf, gelangten so in das Lager des Lebensmittelgeschäfts, durchwühlten die Räume und flohen in unbekannte Richtung. Der Filialleiter meldetet die Tat am Montagmorgen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer zur fraglichen Zeit Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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