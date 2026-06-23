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Polizei Paderborn

POL-PB: Abbiegeunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Paderborn-Sande (ots)

(mh) Bei einem Abbiegeunfall auf der Sander Straße in Paderborn-Sande hat sich am Montagabend, 22. Juni, ein Mann auf einem Kleinkraftrad schwere Verletzungen zugezogen.

Die 46-jährige Fahrerin eines Ford Grand bog gegen 19.00 Uhr aus der Zufahrt eines Wassersportgeländes nach links in Richtung Elsen ab. Dabei stieß sie mit dem vorfahrtsberechtigten 21-Jährigen auf dem Kleinkraftrad zusammen, der in Richtung Sande unterwegs war. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Der Ford blieb fahrbereit. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3.250 Euro.

Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Sander Straße für rund 90 Minuten komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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