Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Nach einer gefährlichen Körperverletzung auf der Detmolder Straße in Bad Lippspringe in der Nacht zu Samstag, 20. Juni, bittet die Polizei um Hinweise.

Zwei Zeuginnen waren gegen 01.20 Uhr mit ihrem Auto unterwegs, als sie einen 50-Jährigen auf dem angrenzenden Gehweg der Detmolder Straße liegen sahen. Obwohl der Mann offensichtlich im Gesicht verletzt war, lehnte er Hilfe ab und verließ stattdessen den Ort. Die Zeuginnen folgten ihm allerdings bis zur Straße Zum Bohnenkampe und alarmierten gleichzeitig den Rettungsdienst.

Der ebenfalls alarmierten Polizei erzählte der 50-Jährige schließlich, dass er im innerstädtischen Bereich der Detmolder Straße von vier Männern körperlich attackiert und zu Boden geschlagen worden sei. Dabei habe es sich um vier südländisch aussehende Männer von etwa 20 Jahren gehandelt. Weitere Angaben zu der Gruppe konnte der Mann nicht machen. Wertsachen wurden ihm nicht gestohlen. Ein Rettungswagen brachte den 50-Jährigen schließlich in ein Paderborner Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Detmolder Straße geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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